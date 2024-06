Duda Nagle surpreende ao mostrar Zoe lavando a louça

bebê mamãe |Do R7

O ator Duda Nagle revelou sua filha com a apresentadora Sabrina Sato, a menina Zoe, de cinco anos, lavando a louça.

Duda Nagle revelou a filha com Sabrina Sato em afazer doméstico

O ator Duda Nagle revelou sua filha com a apresentadora Sabrina Sato, a menina Zoe, de cinco anos, lavando a louça. Duda estava em um dia de faxina no seu apartamento, ao qual se mudou há poucos meses. E ele mostrou que Zoe o ajudou lavando a louça, enquanto ele colocava as toalhas para lavar.

