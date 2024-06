Edson Celulari compartilha momento especial entre seu filho mais velho e sua bebê

Alto contraste

A+

A-

Edson Celulari mostra seu primogÊnito com a caçula

O ator Edson Celulari surgiu ao lado de seu filho mais velho em um evento cultural. Ele é pai orgulhoso de três herdeiros. O primogênito é o influenciador e artista Enzo Celulari de 27 anos. Sophia Raia que é estudante universitária é filha do meio e tem 21 anos. Ambos nasceram do antigo relacionamento do famoso com a atriz Claudia Raia.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe

Leia mais em Bebê Mamãe



• Edson Celulari mostra o filho mais velho com sua bebê: “que amor”

• Cauã Reymond leva filha pra escola e Luana dá recado: ‘bolorento’

• Kelly Key posa com os filhos e fala sobre divórcio do marido



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.