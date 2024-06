Edson Celulari exibe filha com Claudia Raia e irmã em momento fofo no closet A filha caçula do ator Edson Celulari, a menina Chiara de dois anos, encantou ao aparecer com sua irmã Sophia, 21 anos, em um closet...

Alto contraste

A+

A-

Edson Celulari exibiu filha com Claudia Raia e irmã

A filha caçula do ator Edson Celulari, a menina Chiara de dois anos, encantou ao aparecer com sua irmã Sophia, 21 anos, em um closet gigante. Sophia compartilhou em suas redes sociais um fofo registro em que aparece se vestindo de acordo com as escolhas da pequena Chiara.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe

Leia mais em Bebê Mamãe



• Bebê de Edson Celulari posa no closet gigante com a irmã: “lindas”

• Kayky reaparece e Bruno de Luca toma atitude: “acabou amizade”

• Sabrina Sato revela Prattes e Zoe andando de skate: “padrasto”



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.