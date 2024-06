bebê mamãe |Do R7

Edu Guedes e Ana: Novidades na vida do casal! O apresentador Edu Guedes revelou um passo super especial em sua relação com a modelo e apresentadora Ana Hickmann. Eles oficializaram...

Alto contraste

A+

A-

Edu Guedes e Ana mostra sua nova casa

O apresentador Edu Guedes revelou um passo super especial em sua relação com a modelo e apresentadora Ana Hickmann. Eles oficializaram o namoro em março deste ano, meses após a conturbada separação da artista com o empresário Alexandre Correia.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe

Leia mais em Bebê Mamãe



• Edu Guedes e Ana posam com Alezinho e mostram sua nova casa

• Esposa de Pedro Bial mostra quarto de brincar das filhas

• Rafael Vitti mostra filha e Tatá fala de crise no casamento



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.