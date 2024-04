Edu Guedes e Hickmann compartilham momento especial dos filhos

Alto contraste

O apresentador e chef Edu Guedes e a apresentadora Ana Hickmann encantaram ao mostrarem seus filhos juntos pela primeira vez. Ana é mãe do menino Alezinho, 10 anos, fruto do casamento com seu ex-marido Alexandre Correa. Enquanto Edu é pai de Maria Eduarda, 15 anos, fruto do casamento dele com sua ex-mulher Daniela Zurita.

