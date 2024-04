Alto contraste

A+

A-

Bruna Biancardi posou com a filha e Neymar Jr reencontrou Marquezine Bruna Biancardi posou com a filha e Neymar Jr reencontrou Marquezine (Bebê Mamãe)

A influenciadora Bruna Biancardi surgiu junto com sua filha com o jogador Neymar Jr, a bebê Mavie de cinco meses na Arábia Saudita. Ela posou com sua filha pouco antes de participar de um evento ao qual foi convidada.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe

Leia mais em Bebê Mamãe

• Bruna Biancardi posa com Mavie e Neymar reencontra Marquezine

• Duda surge junto com Sabrina Sato e Zoe na casa dela: “unidos”

• Monica mostra seus filhos com Junior e encanta: “minha vida”

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.