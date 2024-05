Encontro de gerações: Bebê de Edson Celulari posa com filhos de Douglas e Fernanda O ator Edson Celulari encantou ao mostrar o encontro de sua bebê Chiara, dois anos, com os filhos dos atores Fernanda Rodrigues e...

Bebê de Edson Celulari surgiu com filhos de Douglas Silva e Fernanda Rodrigues

O ator Edson Celulari encantou ao mostrar o encontro de sua bebê Chiara, dois anos, com os filhos dos atores Fernanda Rodrigues e Douglas Silva. Na foto, Edson apareceu com sua esposa Karin Roepke, com sua bebê Chiara, o ator Douglas e sua esposa Carolina Brito com sua caçula Morena, três anos, e a atriz Fernanda Rodrigues com seu marido Raoni Carneiro e os dois filhos do casal, a menina Luísa, 14 anos, e o menino Bento, oito anos.

