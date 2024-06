Encontro emocionante: Glória Menezes posa com bebê de Claudia Raia

bebê mamãe |Do R7

A atriz Claudia Raia emocionou ao mostrar o encontro do seu bebê de um ano, o pequeno Luca, com a renomada atriz Glória Menezes,...

Claudia Raia revelou Glória Menezes e seu bebê

A atriz Claudia Raia emocionou ao mostrar o encontro do seu bebê de um ano, o pequeno Luca, com a renomada atriz Glória Menezes, 89 anos. Glória apareceu na cadeira de rodas e com o bebê de Claudia nos braços.

