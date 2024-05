bebe mamãe |Do R7

Erick Jacquin e Rosangela mostram ensaio gestante e encantam A esposa do chef Erick Jacquin, Rosangela Menezes Jacquin, deixou os fãs da família encantados ao exibir um lindo clique. No registro...

Erick Jacquin e Rosangela mostram ensaio gestante e encantam

A esposa do chef Erick Jacquin, Rosangela Menezes Jacquin, deixou os fãs da família encantados ao exibir um lindo clique. No registro, ela posa com seu barrigão de grávida de fora. A foto faz parte de um dos ensaios gestantes que fez na reta final da espera pelos herdeiros.

