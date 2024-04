Erick Jacquin surpreende ao presentear seus gêmeos com gangorra inusitada Reprodução Instagram O chef e jurado do Mastechef Brasil, o francês Erick Jacquin, mostrou o brinquedão inusitado que deu aos seus...

O chef e jurado do Mastechef Brasil, o francês Erick Jacquin, mostrou o brinquedão inusitado que deu aos seus gêmeos. O cozinheiro é pai de três filhos. O primogênito é fruto do primeiro casamento do famoso, Edouard. O jovem já é adulto e vive na França com a mãe. Vez por outra vem ao Brasil visitar o pai e seus irmãos mais novos.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.