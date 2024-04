Esposa de Edson Celulari compartilha momento especial com a filha

Alto contraste

Esposa de Edson Celulari mostra viagem com a filha para realizar cirurgia Esposa de Edson Celulari mostra viagem com a filha para realizar cirurgia (Bebê Mamãe)

A atriz Karin Roepke mostrou a viagem junto a sua filha com o ator Edson Celulari para realizar uma cirurgia no nariz. A artista e a pequena Chiara, que completou dois anos recentemente, foram para Brasília, no Centro-Oeste do país, para que a famosa passasse pelo procedimento.

