Esposa de Kaká e filhas impressionam em nova mansão

Esposa de Kaká posou com as filhas na mansão e impressionou

A esposa do ex-jogador Kaká, Carol Batista Leite, impressionou ao posar com suas duas filhas, as meninas Esther, três anos, e Sarah, um ano, na nova mansão da família. Carol posou com as meninas diante da escadaria da mansão, que conta com um estilo bem moderno.

