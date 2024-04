Esposa de Pedro Scooby fala sobre o filho de Luana Piovani ir viver com ela

Alto contraste

Esposa de Pedro Scooby falou do filho dele com Luana Piovani Esposa de Pedro Scooby falou do filho dele com Luana Piovani (Bebê Mamãe)

A esposa de Pedro Scooby, a modelo Cíntia Dicker, falou pela primeira vez sobre o primogênito dele com a atriz Luana Piovani ir morar com ela. Ocorre que há alguns dias Luana revelou que o menino Dom de 12 anos vai deixar sua casa em Portugal para morar com o pai e a madrasta no Rio de Janeiro. Este foi um pedido feito pelo menino.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.