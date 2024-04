Esposa de Pedro Scooby surpreende ao mostrar sua bebê e mandar recado para Lore

Alto contraste

Esposa de Pedro Scooby mostra sua bebê e manda recado para Lore Esposa de Pedro Scooby mostra sua bebê e manda recado para Lore (Bebê Mamãe)

A esposa do surfista Pedro Scooby, a modelo Cintia Dicker, surpreendeu ao mostrar sua filha e mandar recado para a dançarina Lorena Improta. Cintia é casada com o atleta desde 2019 e se tornou mamãe de primeira viagem de Aurora, que está com um ano e três meses.

