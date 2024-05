bebê mamãe |Do R7

Esposa de Sorocaba celebra os 4 anos do filho com festa dos sonhos e encanta A esposa do cantor sertanejo Sorocaba, a influenciadora Biah Rodrigues, encantou ao mostrar detalhes da festa de aniversário dos...

A esposa do cantor sertanejo Sorocaba, a influenciadora Biah Rodrigues, encantou ao mostrar detalhes da festa de aniversário dos sonhos de seu primogênito. O filho mais velho do artista, o pequeno Theo celebrou seus quatro aninhos de vida no último dia 17 de maio.

