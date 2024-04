Ex de Fábio Assunção surpreende ao surgir com a filha em viagem e ator revela novo amor

Alto contraste

A+

A-

Ex de Fábio Assunção posa com a filha em viagem e ator revela novo amor Ex de Fábio Assunção posa com a filha em viagem e ator revela novo amor (Bebê Mamãe)

A ex-esposa do ator Ana Verena surpreendeu os fãs ao surgir em uma viagem ao lado de sua filha após o término do relacionamento com Fábio Assunção. Enquanto isso, o ator aproveitou o Carnaval para assumir publicamente seu novo amor.

Descubra mais sobre essa história no site Bebê Mamãe.

Leia mais em Bebê Mamãe

• Ex de Fábio Assunção surge com a filha e ator assume novo amor

• Filho de Patrícia Abravanel surge em torneio de tênis nos EUA

• Sorocaba mostra enxoval de seus gêmeos que fez nos EUA: “uau”

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.