Ex de Kaká, Carol Celico, revela seu recém-nascido em casa de forma emocionante A ex-esposa do ex-jogador Kaká, a influenciadora Carol Celico, mostrou seu filho recém-nascido em casa pela primeira vez. Ela deu...

Ex de Kaká deixou a maternidade e mostrou seu bebê

A ex-esposa do ex-jogador Kaká, a influenciadora Carol Celico, mostrou seu filho recém-nascido em casa pela primeira vez. Ela deu à luz ao bebê Rafael há seis dias. O pequeno é fruto do casamento de Carol com o empresário Eduardo Scarpa.

