Ex-namorada de Duda Nagle quebra o silêncio e fala sobre término A ex-namorada do ator Duda Nagle, a corretora de imóveis Michele Balsamão, falou pela primeira vez sobre o término deles. E ela também...

Alto contraste

A+

A-

Ex-namorada de Duda Nagle respondeu sobre o término

A ex-namorada do ator Duda Nagle, a corretora de imóveis Michele Balsamão, falou pela primeira vez sobre o término deles. E ela também desabafou sobre a filha do ator com a apresentadora Sabrina Sato, a menina Zoe de cinco anos.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe

Leia mais em Bebê Mamãe



• Ex-namorada de Duda Nagle desabafa sobre término e mostra Zoe

• Bruna Biancardi exibe Mavie no lindo quarto e celebra os 7 meses

• Paulinho Vilhena posa com sua bebê na casa nova: “conquista”



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.