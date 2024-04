Fabiana Justus compartilha momento emocionante com o filho após período difícil

Alto contraste

A digital influencer Fabiana Justus, filha do empresário Roberto Justus, dividiu com os seguidores um lindo registro ao lado do filho mais novo e emocionou. Ela é mãe de três crianças e está enfrentando um difícil momento em sua vida. Ocorre que a influenciadora foi diagnosticada com leucemia mieloide aguda e precisou iniciar o sério tratamento tão logo soube da condição.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.