Fabiana Justus: Momento especial com a família antes de nova internação

Antes de voltar pro hospital, Fabiana Justus comemora os 7 meses do bebê e emociona

A influenciadora digital Fabiana Justus, filha do empresário Roberto Justus, dividiu com os fãs um momento bem especial com a família. Acontece que ela está passando pelo momento mais delicado de toda sua vida. Isto porque em janeiro ela descobriu de forma repentina que está com leucemia mieloide aguda.

