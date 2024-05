Fabiano Menotti compartilha momento especial com sua bebê recém-nascida A esposa do cantor sertanejo Fabiano Menotti, a influenciadora Gabriela, fez um lindo registro de sua bebê recém-nascida. A pequena...

Fabiano Menotti mostra sua bebê recém-nascida

A esposa do cantor sertanejo Fabiano Menotti, a influenciadora Gabriela, fez um lindo registro de sua bebê recém-nascida. A pequena Izabela nasceu no dia 24 de abril e está com 14 dias de vida. Ela é segunda herdeira do casal, que também é pai de Júlia, de 10 anos.

