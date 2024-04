Alto contraste

A+

A-

Família de Edson Davi desabafou sobre o menino Família de Edson Davi desabafou sobre o menino (Bebê Mamãe)

A família do menino Edson Davi, sete anos, se pronunciou no dia que completou um mês do desaparecimento dele. Edson Davi desapareceu na praia da Barra no Rio de Janeiro no posto 4. Sua família revelou como a situação está e no que eles e no que as autoridades acreditam.

Consulte a matéria completa no site Bebê Mamãe.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.