Fernanda Gentil encanta ao buscar os filhos gêmeos de Emílio Dantas na escola

Fernanda Gentil busca os filhos gêmeos de Emílio Dantas na escola e encanta

A apresentadora Fernanda Gentil encantou ao surgir com os filhos gêmeos do ator Emílio Dantas. A famosa é madrinha dos pequenos Roque e Raul, de apenas dois aninhos de vida. Eles são frutos do casamento do ator com a também atriz Fabiula Nascimento.

