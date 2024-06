bebê mamãe |Do R7

Fernanda Paes Leme: A maternidade e os desafios do pós-parto A atriz Fernanda Paes Leme tem dividido as experiências e desafios da sua primeira viagem na maternidade. Aos 40 anos, a artista...

Fernanda Paes Leme mostra sua bebê e desabafa

A atriz Fernanda Paes Leme tem dividido as experiências e desafios da sua primeira viagem na maternidade. Aos 40 anos, a artista se tornou mãe da pequena Pilar, que está prestes a fazer dois meses de vida. A bebê é fruto do relacionamento de Fernanda com Victor Sampaio, de quem está noiva.

