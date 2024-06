bebê mamãe |Do R7

Fernanda Paes Leme exibe sua filha e surpreende

A atriz e apresentadora Fernanda Paes Leme surpreendeu ao mostrar sua primeira filha de olhos abertos. A pequena Pilar está com um mês de vida e é fruto do relacionamento da artista com Victor Sampaio, de quem está noiva.

