Fernanda Vasconcellos compartilha detalhes do novo quarto do filho na casa dos avós

Fernanda Vasconcellos mostra detalhes do novo quarto do filho na casa dos avós

A atriz Fernanda Vasconcellos deixou os fãs encantados ao mostrar o novo quarto de seu filho na casa dos avós, pais da famosa. A artista é mãe do pequeno Romeo, de um ano e oito meses. Ele é fruto de seu relacionamento com o ator Cássio Reis. Além do caçula, Cássio é pai do jovem Noah, de 16 anos. O adolescente é fruto de seu antigo relacionamento com a atriz Danielle Winits.

