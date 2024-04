 Fernanda Vasconcellos mostra seu bebê na aula pela 1ª vez

Alto contraste

Fernanda Vasconcellos exibe seu bebê na aula Fernanda Vasconcellos exibe seu bebê na aula (Bebê Mamãe)

A atriz Fernanda Vasconcellos fez um registro marcante da vida de seu primeiro filho. O pequeno Romeo está com um ano e sete meses de vida. Ele é o primogênito da mamãe famosa e o caçula do papai, também artista, Cássio Reis. Além o bebê, o ator e apresentador é pai de um adolescente, Noah, de 15 anos, é fruto do antigo relacionamento de Cássio com a atriz Danielle Winits.

Descubra mais sobre essa emocionante experiência de Fernanda Vasconcellos com seu bebê na aula consultando a matéria completa no Bebê Mamãe.

