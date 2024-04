Filha de Fábio Assunção encanta em viagem com a mãe

A filha mais nova do ator Fábio Assunção encantou ao fazer uma rara aparição com sua mãe, a advogada e atriz Ana Verena. A pequena Alana Ayó, de dois aninhos, é a caçula dos três herdeiros do artista, além de João Assunção e Ella Felipa. A menina nasceu em 27 de abril de 2021, na época em que Fábio e Ana estavam casados.

