Filha de Faustão surgiu radiante em evento de moda

A filha do apresentador Faustão, Lara Silva, 25 anos, reapareceu após notícias sobre como seu pai está. A jovem compareceu ao desfile da estilista Renata Buzzo no São Paulo Fashion Week. E Lara posou sorridente para as câmeras. Lara é fruto do relacionamento do apresentador com Magda Colares, com quem ele foi casado por dez anos.

