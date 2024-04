Filha de Léo Santana rouba a cena em festa de aniversário

Alto contraste

Filha de Léo Santana encanta ao surgir em aniversário

A filha do cantor Léo Santana surgiu se divertindo na festa do pai famoso. O artista comemorou seu aniversário de 36 anos, celebrado no último dia 22 de abril, com uma grande festa, junto a sua família, amigos e com muita música! Liz, de dois anos, se divertiu ao lado da mãe, a dançarina Lorena Improta, enquanto Léo se apresentava para os convidados do “Resenha do GG”, como foi batizada a festa.

