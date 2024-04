Filha de Maíra Cardi posa com o irmão recém-nascido pela 1ª vez

Alto contraste

A+

A-

Filha de Maíra Cardi e Arthur Aguiar posa com seu irmão pela primeira vez Filha de Maíra Cardi e Arthur Aguiar posa com seu irmão pela primeira vez (Bebê Mamãe)

A filha da coach e influenciadora Maíra Cardi e do ator e compositor Arthur Aguiar posou em seu primeiro encontro com seu irmão recém-nascido. A cena de puro amor foi compartilhada pela namorada do artista, a influenciadora Jheny Santucci.

Descubra mais sobre esse momento especial na vida da família Cardi-Aguiar clicando aqui.

Leia mais em Bebê Mamãe

• Filha de Maíra Cardi posa com o irmão recém-nascido pela 1ª vez

• Ana Hickmann mostra a nova rotina com seu filho: “bem mais leve”

• Ivete Sangalo posa com suas gêmeas e comemora 5 anos delas

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.