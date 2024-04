Filho de Faustão surpreende ao reaparecer e falar do pai

Alto contraste

A+

A-

Filho de Faustão surpreendeu ao reaparecer e falou do pai Filho de Faustão surpreendeu ao reaparecer e falou do pai (Bebê Mamãe)

O filho do apresentador Faustão, o jovem João Guilherme Silva de 20 anos, fez uma rara aparição em meio as complicações que seu pai tem enfrentado. João compareceu no Lollapalooza em São Paulo.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe

Leia mais em Bebê Mamãe

• Filho de Faustão reaparece e revela como o pai está: “esperando”

• Léo Santana mostra a filha nos bastidores do show com Ivete

• Mãe de Isabella Nardoni reage a Jatobá e Alexandre livres: “abalo”

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.