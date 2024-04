Filho de Fernanda Lima surpreende em aula de culinária com o pai

O filho da apresentadora Fernanda Lima mostrou que está seguindo os passos do pai na cozinha. João, de 15 anos, junto com seu irmão gêmeo, Francisco, têm chamado a atenção nos eventos sociais e nas redes sociais dos pais. Recentemente, os adolescentes acompanharam a mãe em uma premiação de uma rede social no Brasil, roubando a cena. Agora, João apareceu em uma aula de culinária ao lado de Rodrigo Hilbert, seu pai e famoso apresentador. Juntos, eles mostraram habilidades na cozinha, provando que o gosto pela culinária está presente na família.

