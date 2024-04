Filho de Lucas Lucco comemora 3 anos com bolo especial

Alto contraste

A+

A-

Filho de Lucas Lucco comemorou os três anos Filho de Lucas Lucco comemorou os três anos (Bebê Mamãe)

O filho do cantor Lucas Lucco, o pequeno Luca, está prestes a completar três anos de idade daqui a dois dias. E as comemorações já começaram! A mãe do menino, a modelo Lorena Carvalho, que é ex-mulher do cantor, organizou bolinho simples e encantador para o menino;

Leia a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe

Leia mais em Bebê Mamãe

• Filho de Lucas Lucco celebra 3 anos com bolo simples: “especial”

• César Tralli e Tici exibem filha em cachoeira em Campos do Jordão

• Caçula de Roberto Justus estreia como modelo em desfile: ‘estrela’

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.