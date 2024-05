bebê mamãe |Do R7

Filho de Marília Mendonça cuida do novo bebê da família: “amor” O cantor Murilo Huff mostrou o seu filho com a cantora Marília Mendonça, o menino Léo que tem quatro anos, cuidando de um recém-nascido...

Filho de Marília Mendonça cuidou de recém-nascido e encantou

O cantor Murilo Huff mostrou o seu filho com a cantora Marília Mendonça, o menino Léo que tem quatro anos, cuidando de um recém-nascido e encantou. O menino surgiu cuidando junto com Murilo do bebê Jorge.

