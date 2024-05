Filho de Marília Mendonça emociona ao doar roupas para vítimas no RS O filho dos cantores Marília Mendonça e Murilo Huff, o menino Léo, quatro anos, emocionou ao aparecer doando roupas para as vítimas...

Alto contraste

A+

A-

Filho de Marília Mendonça surgiu separando roupas ao Rio Grande do Sul

O filho dos cantores Marília Mendonça e Murilo Huff, o menino Léo, quatro anos, emocionou ao aparecer doando roupas para as vítimas das chuvas no Rio Grande do Sul. Murilo surgiu separando suas roupas para doação com a ajuda do menino Léo.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe

Leia mais em Bebê Mamãe



• Filho de Marília Mendonça surge doando roupas pro RS: “amor”

• Mãe de Isabella Nardoni desabafa após Alexandre ser solto

• Rafaella Justus posa com o tio especial em lindo aniversário



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.