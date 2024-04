Filho de Marília Mendonça encanta ao posar com a tia O único herdeiro da saudosa cantora sertaneja Marília Mendonça, o pequeno Léo, de quatro aninhos, fez uma raríssima aparição com...

O único herdeiro da saudosa cantora sertaneja Marília Mendonça, o pequeno Léo, de quatro aninhos, fez uma raríssima aparição com sua única tia, a adolescente Lívia Huff. A jovem é irmã do cantor sertanejo Murilo Huff, pai de Léo. Quem mostrou o raro momento foi a mãe do famoso, Zaida. A vovó coruja fez questão de exibir o netinho ao lado de sua filha para celebrar o aniversário de 16 anos da menina. “Parabéns minha filha. Que Deus te abençoe e proteja nessa nova fase””, disse a mãe de Murilo Huff.

