Filho de Marília Mendonça surpreende ao cantar música do pai

Mãe de Marília Mendonça mostra o neto cantando música de Murilo Huff Mãe de Marília Mendonça mostra o neto cantando música de Murilo Huff (Bebê Mamãe)

A mãe da cantora Marília Mendonça, dona Ruth Moreira, compartilhou um momento encantador do neto Léo. O menino, de apenas quatro anos, mostrou todo o seu talento musical ao cantar uma música do pai, o cantor Murilo Huff. O vídeo, que foi postado no Instagram, viralizou nas redes sociais e encantou os fãs da família.

