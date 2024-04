Filho de Sandy surpreende fãs tomando café da manhã em padaria

Alto contraste

A+

A-

Lucas mostrou seu filho com Sandy tomando café da manhã em uma padaria Lucas mostrou seu filho com Sandy tomando café da manhã em uma padaria (Bebê Mamãe)

O músico Lucas Lima mostrou um dia com seu filho com a cantora Sandy. Juntos, eles são pais do menino Theo, nove anos, mas o ex-casal é bem discreto em relação ao menino. E eles mostram pouquíssimas imagens do garoto e mesmo quando o fazem não revelam seu rosto.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe

Leia mais em Bebê Mamãe

• Filho de Sandy surge tomando café da manhã em padaria

• Eliana mostra seu filho no jardim da mansão: “minha vida”

• Ticiane Pinheiro revela rosto de Rafa sem curativos após operar

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.