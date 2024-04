Filhos de Angélica e Huck arrasam em desfile na Sapucaí

Alto contraste

Filhos de Angélica e Luciano Huck posam com suas namoradas pela 1ª vez na Sapucaí

Os filhos mais velhos do casal de apresentadores Angélica e Luciano Huck surgiram curtindo os desfiles das campeãs na Sapucaí neste domingo (18). Joaquim, de 18 anos e Benício, de 16 anos, marcaram presença nos camarotes do Sambódromo os Desfiles das Campeãs das escolas do Rio, junto com suas namoradas pela 1ª vez.

