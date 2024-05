Gabi Luthai e Teo Teló compartilham os primeiros dias de seu bebê em casa

Alto contraste

Gabi Luthai e Teo Teló mostram os primeiros 7 dias de seu bebê em casa e impressionam

A influenciadora Gabi Luthai e seu marido o empresário Teo Teló encantaram ao mostrar os primeiros dias de seu bebê em casa. O pequeno Pietro veio ao mundo no dia 18 de abril. O menino, é o primeiro herdeiro do casal. Ele está com sete dias de vida e a mamãe fez questão de mostrar todos dos detalhes do primogênito em casa.

