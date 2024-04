Gabi Luthai revela gravidez de gêmeos e fala sobre situação delicada na gestação

Alto contraste

Gabi Luthai e Teo Teló revelam gravidez de gêmeos e explicam o que aconteceu com um dos nenéns

A cantora e influenciadora Gabi Luthai compartilhou uma notícia emocionante com seus fãs: ela está grávida de gêmeos! Porém, em meio à alegria da gestação, a futura mamãe enfrentou uma situação delicada. Gabi, que é casada com o empresário Teo Teló, irmão do cantor Michel Teló, revelou que passaram por uma "crise" no casamento pouco antes de anunciarem a gravidez. O casal oficializou a união em março de 2020.

