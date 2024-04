Gêmeas de Ivete e Daniel Cady brilham no palco ao lado de Ivete Sangalo

Alto contraste

Daniel Cady encantou ao mostrar as gêmeas com Ivete Sangalo Daniel Cady encantou ao mostrar as gêmeas com Ivete Sangalo (Bebê Mamãe)

As filhas gêmeas da cantora Ivete Sangalo e do nutricionista Daniel Cady, as meninas Marina e Helena de seis anos surgiram no palco em um show de sua mãe. Na realidade, a mamãe famosa e muito orgulhosa de suas meninas colocou no telão do palco uma grande foto de suas filhas.

