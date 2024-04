Gêmeas de Ivete e Daniel Cady esbanjam amor ao lado da bisavó

Alto contraste

A+

A-

Daniel Cady e Ivete mostraram suas gêmeas junto com a bisavó Daniel Cady e Ivete mostraram suas gêmeas junto com a bisavó (Bebê Mamãe)

As filhas gêmeas da cantora Ivete Sangalo e do nutricionista Daniel Cady, as meninas Marina e Helena de seis anos, encantaram a fazerem uma raríssima aparição com sua bisavó. As meninas surgiram juntas com sua bisavó pelo lado de pai, Iracema, e também com sua tia paterna, a também nutricionista Mell.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe

Leia mais em Bebê Mamãe

• Gêmeas de Ivete e Daniel Cady posam com a bisavó: “amor”

• João Gomes faz festa dos sonhos pro seu bebê em casa

• Mãe de Isabella Nardoni posa com a caçula e desabafa: “confio”

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.