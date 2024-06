Gêmeas de Leandro do KLB brilham em festa de aniversário As gêmeas do músico Leandro do KLB estiveram presentes em uma belíssima festa, na companhia de seus pais e da avó paterna. As meninas...

Leandro do KLB posa com as filhas

As gêmeas do músico Leandro do KLB estiveram presentes em uma belíssima festa, na companhia de seus pais e da avó paterna. As meninas Kiara e Maya, de dez anos, são frutos do relacionamento do artista com a modelo e Miss Brasil 2007, Natália Guimarães.

