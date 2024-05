Giovanna Antonelli encanta ao posar com seu filho e amiga em show

Alto contraste

Giovanna Antonelli posa com seu filho com Benício e Ingrid Guimarães em show

A atriz Giovanna Antonelli encantou ao posar com seu filho e sua amiga e colega de trabalho a atriz Ingrid Guimarães. A artista é mãe de três herdeiros. Seu primogênito Pietro, de 18 anos é fruto de seu antigo relacionamento com o ator e diretor Murilo Benício. Já suas caçulas, as gêmeas Antônia e Sofia completam o time. As meninas estão com 13 anos. As garotinhas são frutos de seu atual casamento com o diretor de TV Leonardo Nogueira.

