Giovanna Antonelli encanta ao posar com suas gêmeas em cachoeira na Bahia

Giovanna Antonelli mostra raro clique com suas filhas gêmeas em passeio na cachoeira na Bahia

A atriz Giovanna Antonelli encantou ao surgir com suas filhas gêmeas em uma cachoeira na Bahia. As meninas Antônia e Sofia, de 13 anos são frutos do atual casamento da famosa com o diretor de televisão Leonardo Nogueira. Além das gêmeas, Antonelli é mãe de um rapaz. O jovem Pietro, de 18 anos. Ele é fruto de seu antigo relacionamento com o ator Murilo Benício.

