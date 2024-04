Giovanna Antonelli surpreende ao posar com seu filho com Murilo Benício

Giovanna Antonelli posa com seu filho com Murilo Benício e impressiona

A atriz Giovanna Antonelli impressionou ao mostrar um registro raro com seu filho com o ator Murilo Benício. O rapaz se chama Pietro e está com 18 anos. Ele é fruto de seu antigo relacionamento com o ator Benício. Além do primogênito a atriz é mãe as gêmeas Antônia e Sofia, de 13 anos.

