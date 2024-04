Giovanna Antonelli: um retrato em família

Alto contraste

A atriz Giovanna Antonelli surgiu junto com os seus três filhos em uma rara aparição. Ela posou com seu primogênito Pietro, 18 anos, fruto do relacionamento com o ator Murilo Benício. E também com as gêmeas idênticas Antônia e Sofia, 13 anos, frutos do atual casamento com o diretor de televisão Leonardo Nogueira.

