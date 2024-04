Giovanna Ewbank compartilha momento especial: caçula em sua 1ª aula de futebol

Alto contraste

A atriz Giovanna Ewbank provou que é do tipo mamãe babona e se derreteu ao mostrar o filho em seu primeiro dia de aula de esportes. A famosa é mãe de três crianças. Os herdeiros são frutos de seu relacionamento com o ator Bruno Gagliasso. Chissomo é a mais velha do trio e está com 10 anos. Blessings é o irmão do meio e tem nove anos. Já o caçulinha Zyan fez três anos de vida.

